Пирамидообразный НЛО в небе над Мехико попал на видео

08.10.2018 17:35



Исследователь-уфолог, известный в Интернете под ником colourufo разместил в Сети видео пирамидообразного неопознанного летающего объекта, пролетевшего в небе над мексиканской столицей. Тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал данное видео, подтвердив, что речь идет именно о НЛО, а не о каком-либо аппарате, созданном на Земле. На кадрах записи можно увидеть неопознанный летающий объект, движущийся на большой скорости. Уоринг сообщил, что если замедлить ролик, то можно заметить почти невидимый инопланетный летательный аппарат, имеющий пирамидальную форму. Он также отметил, что данное видео является очередным доказательством того, что инопланетяне ведут наблюдение за людьми. По его словам в последние годы в Мексике пришельцы проявляют наибольшую активность, пишет ufosightingsdaily.com.