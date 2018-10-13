Кличко хочет отказаться от централизованного горячего водоснабжения в Киеве

13.10.2018 09:39



Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города могут отказаться от системы централизованного горячего водоснабжения, пишет ТАСС. По его словам, это может случиться из-за больших расходов на подогрев воды, которая течет по трубам к потребителю. Кличко ссылается на европейский опыт в системе водоснабжения, который предполагает наличие отдельной котельной в каждом жилом доме. В настоящее время этот вопрос прорабатывает специально созданная комиссия, которая в скором времени обнародует итоги проведенной проверки.