Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды жителями Киева

06.10.2018 09:58



Киевский градоначальник Виталий Кличко пошутил над ситуацией с отключением горячей воды у горожан. По его словам, чтобы холодную воду сделать горячей ее нужно просто подогреть, для чего лично он использует специальное устройство - бойлер, пишет газета Известия. Кличко признал, что "горячая вода - это хорошо", но в настоящее время у города нет денег, чтобы закупить газ для нормальной работы центрального отопления.

Напоминаем, что украинский "Нафтогаз" отключил Киев от снабжения газом из-за больших долговых обязательств города.