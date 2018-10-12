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Ученые работают над превращением водорослей в дизельное топливо

12.10.2018 23:45
Ученые работают над превращением водорослей в дизельное топливо

Исследователи из Мичиганского университета работают над созданием возобновляемого дизельного топлива из водорослей. Новый грант в размере $2 млн от Департамента энергетики США поможет этим исследователям успешно разработать метод сбора водорослей и превратить его в топливо, которое не способствует изменению климата, пишет PopularMechanics.

Это, конечно, далеко не первая технология создания экологически чистого дизеля. Отрасли превратили кукурузу и соевые бобы в топливо уже много лет назад, но эти методы имеют множество недостатков. Так, и соя и кукуруза, превращенные в топливо, - это пища, которая никого не кормит, требуется много земли для выращивания этих культур, а транспортировка урожая с фермы на завод для превращения их в топливо требует большого количества топлива.

Водоросли не имеют ни одного из этих недостатков. Водоросли обычно выращивают в чанах, и эти чаны можно разместить где угодно. Водоросли дешевле и они быстрее растут, чем кукуруза или соя, что делает их идеальной субстанцией для превращения в топливо. И, конечно, никто не ест водоросли. Единственная причина, по которой, в настоящее время, не используются водоросли для производства биодизеля, заключается в том, что никто еще не выяснил, как это сделать.

Исследователи из Университета Мичигана, получившие грант, проведут испытания нескольких видов водорослей, чтобы найти те, которые лучше всего производят масло. Как только они обнаружат тип водорослей, которые пригодны для использования, исследователи изучат, как лучше всего превратить эти водоросли в высокоэффективный дизель.

Их цель - создать топливо, которое работает лучше, чем стандартный дизель, внося тем самым гораздо меньшее загрязнение и CO2 в атмосферу. В частности, они надеются создать топливо, которое минимизирует сажу в двигателе, повышает эффективность трансмиссии и уменьшает выбросы парниковых газов на 60%.

Самая большая проблема для исследователей сейчас заключается в разработке водорослей, которые могут процветать в условиях наружного применения. Выращивание водорослей в баллонах под открытым небом лучше всего подходит для масштабирования этой технологии, но эти виды водорослей сложнее выживают. Но, если эти исследователи могут сделать прорыв в этой области, это может помочь начать заменять ископаемое топливо чем-то более устойчивым и экологически чистым.

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