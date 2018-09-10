Самарские ученые создали двигатель, который работает на спирте

10.09.2018 11:10



Ученые из Самары стали создателями инновационного двигателя для наноспутников, сообщают местные СМИ. Суть изобретения в том, что новый аппарат будет функционировать на необычном топливе, который состоит из смеси воды и спирта. Как заявляют исследователи, благодаря этому веществу, космические аппараты станут более маневренными. Кроме этого, новое «топливо» даст возможность избежать замерзания двигателя при высоких температурах. В ближайшее время планируется провести первые летные испытания.