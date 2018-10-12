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Москва ответит на обвинения в кибератаках в правовом поле

12.10.2018 20:57
Москва ответит на обвинения в кибератаках в правовом поле

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "истерикой" и "политическим бешенством" обвинения западных коллег в кибератаках, пишет ТАСС. Лавров подчеркнул, что Россия готова ответить на данные обвинения, но только в правовом поле, и после того, как будут предъявлены конкретные доказательства. Политик подчеркнул, что в настоящее время все заявления делаются через СМИ, которые Россия не может воспринимать серьезно, так как они озвучиваются "без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев".

Британия обвиняет ГРУ во всех мировых кибератаках
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