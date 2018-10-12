Москва ответит на обвинения в кибератаках в правовом поле

12.10.2018 20:57



Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "истерикой" и "политическим бешенством" обвинения западных коллег в кибератаках, пишет ТАСС. Лавров подчеркнул, что Россия готова ответить на данные обвинения, но только в правовом поле, и после того, как будут предъявлены конкретные доказательства. Политик подчеркнул, что в настоящее время все заявления делаются через СМИ, которые Россия не может воспринимать серьезно, так как они озвучиваются "без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев".