Британия обвиняет ГРУ во всех мировых кибератаках

04.10.2018 14:21



Британский национальный центр кибербезопасности выступил с обвинениями в адрес ГРУ, заявив, что российские службы организовывают «неизбирательные и безрассудные» кибератаки, целью которых является бизнес, политические институты, спортивный мир, а также СМИ. Причем, речь идет об организациях по всему миру. Как передает Газета.ру, об этом сообщает Bloomberg.

В организации считают, что «скорее всего» хакеры Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team представляют российские спецслужбы. Именно они отвечают за крупнейшие кибератаки, в результате которых пострадали не только США и Великобритания, но и сама Россия.