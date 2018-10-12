УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в договорном матче‍

12.10.2018 19:46



УЕФА сообщил французским властям о своих подозрениях в договорном характере матча, прошедшего между "ПСЖ" и "Црвена Звезда", в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, сообщает "Бомбардир". От проверенного источника УЕФА получило информацию, о том, что один из руководителей белградской команды совершил крупную ставку в одной из букмекерских контор, порядка 5 млн. евро, а именно поставил на поражение своих подопечных с разницей в 5 мячей. По итогам матча "ПСЖ" одержала победу над белградцами со счётом 6:1.