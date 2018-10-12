МИД России обвинил Волкера в разрушении минских соглашений

12.10.2018 19:12



МИД России завил, что Курт Волкер, являющийся спецпредставителем США по украинскому вопросу ведёт свою деятельность, с целью разрушения Минских договорённостей, сообщает Газета.ру. По заявлению министерства, Волкер лишь на словах выступает за соблюдение и поддержание Минских договорённостей, а на деле работает на их разрушение. Заявления Волкера о размещении в ДНР и ЛНР миссии ООН с целью сохранения самопровозглашенных республик вызывают в ведомстве только лишь недоумение.