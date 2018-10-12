Песков прокомментировал заявление Порошенко об оружии в Донбассе

12.10.2018 17:51



Пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что высказывание Порошенко по применению абсолютно любого оружия на Донбассе идёт наперекор общим договорённостям, сообщает Российская Газета. По мнению Пескова, подобные высказывания и последующие за ними действия только усилят напряжённость на территориях, непосредственно находящихся на линии боевых действий, а также приведут к срыву договорённостей об отводе тяжёлого вооружения с линии боевых действий.