Бросивший банку чеченец приступил к уборке улиц Грозного
12.10.2018 17:31
Турпал Хасиев, бросивший жестяную банку в одного из пассажиров московского метро, приступил к уборке улиц Грозного, сообщает RT. Молодого человека официально трудоустроили, снабдили спецодеждой и он начал свой трудовой путь в рамках искупления за свой хулиганский поступок. Ранее хулиган принёс свои извинения, посредством видеозаписи, загруженной на видеосервис Youtube.
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а кто отписывается они по нации самито русские.
Рамзан -МОЛОДЕЦ,уважуха !
А чем легче стало тому, в кого кинули банку? Извиняться нужно перед тем парнем и исправляться перед ним. Опять же: либо во дворе у того паренька пусть прибирает, либо материально возмещает ущерб. А так это все ни о чем.
Рамзан сказал - Рамзан сделал ))) Уважуха ему
Кадыров Рамзан Ахматович низкий поклон и Уважение !!! Настоящий Мужчина и Политик .
Я думаю, что Уважаемый Рамзан Кадыров, совершенно прав.