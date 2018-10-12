Бросивший банку чеченец приступил к уборке улиц Грозного

12.10.2018 17:31



Турпал Хасиев, бросивший жестяную банку в одного из пассажиров московского метро, приступил к уборке улиц Грозного, сообщает RT. Молодого человека официально трудоустроили, снабдили спецодеждой и он начал свой трудовой путь в рамках искупления за свой хулиганский поступок. Ранее хулиган принёс свои извинения, посредством видеозаписи, загруженной на видеосервис Youtube.