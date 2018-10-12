Власти Подмосковья запретили заключать ДДУ с 48 застройщиками

12.10.2018 16:20



В Московской Области 48 застройщиков не выполнили обновленные правила долевого строительства в установленные сроки, в связи с этим они не имеют возможности заключить новые ДДУ (договора долевого участия), на стройках которые ведутся в Подмосковье (МО), сообщает РБК. Власти МО выслали документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по МО на временную остановку на территории данной области, заключения ДДУ на объектак 48 застройщиков.