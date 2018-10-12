Отказавшуюся жить на прожиточный минимум саратовскую чиновницу уволили‍

12.10.2018 16:00



Бывшая министр труда Саратовской области Наталья Соколова, была уволена в связи с публичным спором с местным депутатом, сообщает РБК. Спор возник на тему того, что она посчитала что на 3,5 тысячи рублей реально по минимуму удовлетворить "физиологические потребности человека", но при этом отказывалась испытать это на себе лично. Пресс-служба сообщает, что по данным которые предоставил глава региона Валерий Радаев:"такие слова, имеющие жизненную важность для населения, крайне недопустимы для главы министерства области".