Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ОКТ, 16:41 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

12 ОКТ, 16:41 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

Отказавшуюся жить на прожиточный минимум саратовскую чиновницу уволили‍

12.10.2018 16:00
Отказавшуюся жить на прожиточный минимум саратовскую чиновницу уволили‍

Бывшая министр труда Саратовской области Наталья Соколова, была уволена в связи с публичным спором с местным депутатом, сообщает РБК. Спор возник на тему того, что она посчитала что на 3,5 тысячи рублей реально по минимуму удовлетворить "физиологические потребности человека", но при этом отказывалась испытать это на себе лично. Пресс-служба сообщает, что по данным которые предоставил глава региона Валерий Радаев:"такие слова, имеющие жизненную важность для населения, крайне недопустимы для главы министерства области".

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Могилеве
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 2

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования 2

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

Узнай, страна

В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты»

В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты»

Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией

Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей

Волгоградское инновационное предприятие начало поставлять продукты питания в торговые сети Японии

Волгоградское инновационное предприятие начало поставлять продукты питания в торговые сети Японии

Новости СМИ

Новости дня

16:20 Власти Подмосковья запретили заключать ДДУ с 48 застройщиками Власти Подмосковья запретили заключать ДДУ с 48 застройщиками
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
15:46 Таинственный свет замечен в ночном небе Китая, вызвав слухи о НЛО Таинственный свет замечен в ночном небе Китая, вызвав слухи о НЛО
15:37 После ДТП с автобусом в Чувашии возбудили уголовное дело После ДТП с автобусом в Чувашии возбудили уголовное дело
15:16 В России ввели дополнительное условие для возврата прав водителям В России ввели дополнительное условие для возврата прав водителям
14:57 Систему, ускоряющую диагностирование онкозаболеваний, создали в России Систему, ускоряющую диагностирование онкозаболеваний, создали в России
14:36 Ученые нашли способ выявления рака при помощи воды Ученые нашли способ выявления рака при помощи воды
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
14:10 Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой

Узнай, страна!

16:36 Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
16:36 Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией
15:56 Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей
15:53 Волгоградское инновационное предприятие начало поставлять продукты питания в торговые сети Японии Волгоградское инновационное предприятие начало поставлять продукты питания в торговые сети Японии
13:47 В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель» В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»
13:00 Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter