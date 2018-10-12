Футболистов Кокорина и Мамаева привезли в карантинные камеры СИЗО

12.10.2018 13:24



Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые «прославились» на всю Россию далеко не спортивными достижениями и получили двухмесячный срок ареста, были доставлены в карантинные камеры столичного СИЗО «Бутырка». Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Он также отметил, что никаких жалоб со стороны футболистов, против которых было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, не поступало.

Через 10 дней оба будут переведены в камеры специального блока, где, как отмечается, условия содержания более комфортны и меньше людей. Также там есть видеонаблюдение и более пристальное внимание к безопасности.