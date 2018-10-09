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СМИ сообщили о состоянии чиновника, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев

09.10.2018 10:54
СМИ сообщили о состоянии чиновника, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев

Чиновником, который был избит футболистами Кокориным и Мамаевым, как сообщалось ранее, оказался директор департамента Минпромторга Денис Пак. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Об этом «Коммерсантъ FM» сообщил адвокат избитого Геннадий Удудян. Защитник также отметил, что инцидент произошел «по мотивам расовой неприязни». По факту было возбуждено уголовное дело по статье «побои», однако, по словам адвоката, он будет добиваться переквалификации статьи, так как Кокорин и Мамаев представляют опасность.

Напомним также, что ранее за футболиста Мамаева извинилась его супруга, признавшая, что ей стыдно за поведение мужа.

Жена футболиста Павла Мамаева извинилась за поведение пьяного мужа
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