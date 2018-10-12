Во Всемирном банке заявили, что Украине нужно будет сто лет, чтобы догнать соседей

12.10.2018 08:17



Украине нужно будет еще около ста лет, чтобы догнать своих европейских соседей. Как передает РИА Новости, такого мнения придерживается эксперт и директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен. Она пояснила, что отставание Украины объясняется ее сегодняшними темпами роста ВВП, показатели очень низкие, и страна до сих пор так и не смогла преодолеть кризисные последствия, которые появились за последние несколько лет.