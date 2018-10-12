Венгерский министр считает, что политика Украины «достигла ужасающего дна»

12.10.2018 11:14



Политика, которой придерживаются власти Украины относительно закарпатских венгров, «достигла ужасающего дна». Как передает Газета.ру, такого мнения придерживается министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подверг жесткой критике действия Киева на территории Закарпатья, где, как отмечает, наблюдаются стремления изменить национальный состав региона. Также имеет место быть сговор Рады с экстремистами.

Министр добавил, что венгры, которые сегодня живут на украинской территории, могут полагаться на Будапешт, который окажет им помощь, как только она потребуется.