Чеченский хулиган будет убирать улицы Грозного

12.10.2018 05:56



Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что чеченец, который бросил банку в пассажиров московского метро, вернулся в Грозный, пишет РИА Новости. По его словам, молодой человек отправился в Москву на заработки, но теперь, получил работу в Чечне. Он будет убирать улицы и скверы города, помогая благоустраивать Грозный.

Также, глава Чечни отметил, что все чеченцы, где бы они не находились, должны помнить о своем происхождении и правилах поведения, а те, кто их нарушает будут подвергнуты наказанию.