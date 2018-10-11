Кадыров жестко отреагировал на видеоролик, автор которого кинул банку в пассажира метро

11.10.2018 06:33



В социальных сетях появился видеоролик, автор которого кинул банку из-под энергетического напитка в пассажира метро, произнеся "Ахмат — сила". Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров жестко отреагировал на данное видео, пишет РИА Новости.

"Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела", - сказал Рамзан Кадыров.

В своем Telegram, Кадыров потребовал от хулигана немедленно явиться к нему вместе со своими родственниками, иначе ему придется "горько жалеть". Он обратился к своим подписчикам с просьбой предоставить ему данные дебошира.

Также, глава Чечни принес извинения людям, снятым на видео. Он заявил, что данное поведение "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи".