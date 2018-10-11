В России прошли учения стратегических ядерных сил страны

11.10.2018 22:32



В Министерстве обороны РФ рассказали о проведении учений стратегических ядерных сил России. Учения прошли по распоряжению президента России Владимира Путина, пишет ТАСС. В учениях были задействованы наземные, морские и авиационные силы ВКС, была протестирована система управления ВС, а также система предупреждения о нападении. По словам представителя Минобороны, в ходе учений выполнены все поставленные пред военнослужащими задачи.