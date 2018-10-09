Минобороны остановило разработку самого большого беспилотника России

09.10.2018 06:37



Министерство обороны приняло решение остановить разработку самого большого военного беспилотного летательного аппарата «Альтаир», изготовление которого было поручено казанскому ОКБ им. М. П. Симонова. Об этом стало известно газете "Ведомости", которая ссылается на источники, близкие к Минобороны. На разработку данного проекта было потрачено около 3 млрд рублей. Все материалы касающиеся разработки беспилотника будут переданы Уральскому заводу гражданской авиации.