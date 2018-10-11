Хабиб Нурмагомедов пригрозил уйти из UFC

11.10.2018 20:03



Хабиб Нурмагомедов заявил, что покинет UFC, если руководство промоушена разорвёт контракт с его соотечественником Зубайрой Тухуговым, который напал на Конора Макгрегора во время массовой драки после их с Нурмагомедовым поединка, сообщает Газета.ру. Нурмагомедов в резких тонах ответил на намерения руководства UFC исключить из промоушена Зубайру Тухугова, пригрозил разорвать с ними контракт и припомнил им случай с нападением Конора Макгрегора на автобус, перевозившем россиянина и его команду. Ведь за этот поступок ирландец "отделался" всего лишь пятью днями общественных работ и парой посещений курсов по управлению гневом, хотя от его выходки пострадали несколько человек.