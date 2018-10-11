Многодетные родители смогут брать отпуск в удобное время

11.10.2018 19:46



Владимир Путин принял новый закон о приоритетном праве выбора многодетными родителями времени своего отпуска, сообщает Российская Газета. Как написано в новом законодательном акте, родители, которые воспитывают трёх и более детей в возрасте до 12-ти лет, смогут самостоятельно выбрать оптимальное для них время, чтобы уйти в отпуск. По словам экспертов, данное решение открывает многодетным родителям возможность больше времени посвящать своим детям, а также они смогут в одно и то же время уйти в отпуск, чтобы отдых был по-настоящему полноценным.