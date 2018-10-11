Названо число желающих стать «Лидерами России»

11.10.2018 18:23



На участие в конкурсе "Лидеры России" за 24 часа было отправлено порядка 24 тысяч заявок, сообщает Лента.ру. На этот конкурс в прошлом сезоне 2017-2018 было подано порядка 200 тысяч заявок, а тут только за 24 часа более 24 тысяч заявлений из различных уголков нашей страны, да и всего мира. Регистрация будет завершена 24 октября. Руководители проекта ожидают, что поданных заявок будет порядком больше, чем в прошлом году.