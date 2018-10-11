Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей

11.10.2018 16:44



ЦСР (Центр Стратегических Разработок) предложил ТСЖ (Товариществам Собственников Жилья) решение проблемы по задолженностям за коммунальные услуги: члены ТСЖ будут платить за долги соседей, сообщает Лента.ру. После оплаты долгов соседей члены ТСЖ смогут потребовать возврата денежных средств с самих должников, при этом задолжавшие за "коммуналку" более чем за полгода будут обеспечивать возврат задолженности под залог своей квартиры.