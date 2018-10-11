Пьяный петербуржец бросал венки в Вечный огонь на Марсовом поле

11.10.2018 17:41



В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина совершил надругательство над Вечным огнем на Марсовом поле, бросав венки прямо в огонь, сообщает Газета.ру. Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела открытого по части 1 по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Получена информация, что на суде мужчина сознался в содеянном и крайне сожалеет об этом проступке. Суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей.