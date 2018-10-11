В Петербурге мужчина выбросил из окна 15 кошек, три из них погибли

11.10.2018 17:01



В одной из коммунальных квартир Петербурга из-за ссоры соседей пострадали 15 кошек. Сосед хозяйки кошек выбросил всех животных из окна после ссоры, 3-е животных погибли, сообщают РИА новости. Хозяйкой кошек является 70-ти летняя пенсионерка. Неизвестно по какой причине вспыхнул конфликт между пожилой женщиной и ее соседом, но известно что по данному факту возбуждено уголовное делопроизводство. Мужчине может грозить до трёх лет лишения свободы.