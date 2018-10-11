За Александра Кокорина извинился его отчим

11.10.2018 12:01



Отчим Александра Кокорина извинился за действия своего пасынка, который избил в Москве несколько человек, нанеся им травмы. Однако текст с извинениями размещен в Instagram-аккаунте самого Кокорина, который в данный момент, также как и еще один участник побоев Павел Мамаев, находится в СИЗО.

В своем послании отчим футболиста говорит о том, что хотел бы извиниться перед всеми пострадавшими лично. Кроме этого, мужчина пишет о том, что чиновник Пак, который получил удар стулом, высказывался в адрес его сна с оскорблениями.