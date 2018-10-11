Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы

11.10.2018 11:11



Полиция Москвы приняла решение о возбуждении уголовного дела о хулиганстве по предварительному сговору против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, о чем ТАСС проинформировал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Напомним, что последние сутки внимание СМИ приковано к резонансному происшествию, главными анти-героями которого являются два футболиста. Игроки «Зенита» и «Краснодара» стали участниками драки, избив нескольких человек. В данный момент оба находятся в СИЗО, где пробудут 48 часов.

В части 2 статьи 213 Уголовного кодекса говорится о хулиганстве по предварительному сговору либо организованной группой. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Сегодня же, как сообщает ряд СМИ, должны состояться очные ставки с участием футболистов и пострадавших.