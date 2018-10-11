Пользователи ожидают глобальный сбой в работе интернета

11.10.2018 06:44



Сегодня, 11 октября, пользователи по всему миру ожидают сбоя в работе интернета, пишет газета Известия. Сбой может произойти из-за смены криптографических ключей Международной корпорации по управлению доменными именами (ICANN). Тем не менее специалисты успокаивают пользователей сети. По их словам, речь не идет о глобальном сбое, просто у некоторых пользователей могут возникать проблемы с доступом к тем или иным сайтам, или возможна более длительная загрузка некоторых страниц. Данные проблемы в работе могут происходить в течение 48 часов.