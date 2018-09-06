В Интернете произойдет глобальный сбой

06.09.2018 13:47



11 октября пользователи интернета по всему миру могут столкнуться с проблемой доступа к Сети. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от ICANN – корпорации, которая занимается управлением доменными именами и IP-адресами. Как уточняется, именно в этот день должна произойти первая в истории смена криптографических ключей, защищающих всю систему доменных имен. По информации специалистов, не исключено, что в течение 48 часов после «перезагрузки» могут возникать сложности при открытии отдельных ресурсов.