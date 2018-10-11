Минобороны показало видео вывоза бочек с хлором бойцами ИГ

11.10.2018 06:09



Министерство обороны РФ предоставило видеоподтверждение факта кражи двух баллонов с хлором боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", пишет РИА Новости. Хлор был похищен у террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), штаб которой расположен в сирийской Латамне. Данное химоружие планировалось использовать для провокации против правительственных войск Сирии. Известно, что в результате столкновения убиты двое членов организации "Белые каски"