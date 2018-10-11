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В руки боевиков ИГ попали баллоны с хлором

11.10.2018 00:08
В руки боевиков ИГ попали баллоны с хлором

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство" смогли похитить два баллона с хлором, которые предназначались для проведения провокаций против правительственных сил Сирии. Также, во время нападения были убиты два члена организации "Белые каски". По его словам, хлор был отправлен в провинцию Алеппо. Савченко подчеркнул, что подобное произошло в результате непродуманных и безответственных действий представителей запада, которые не учитывают сложную обстановку в регионе, пишет ТАСС.

Российские военные рассказали о готовящейся провокации с применением хлора в Идлибе
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