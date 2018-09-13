Российские военные рассказали о готовящейся провокации с применением хлора в Идлибе

13.09.2018 06:46



Несколько телеканалов, среди которых есть и один американский, уже отсняли в сирийской провинции Идлиб кадры для организации провокационной "химической атаки правительственных войск", пишет РИА Новости. Такая информация поступила из Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Вместе с тем, российские военные уверены, что во время провокации организация "Белые каски", совместно с боевиками, будет применять реальные отравляющие вещества, содержащие хлор.