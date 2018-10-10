Киев готовит провокацию против пограничников РФ в Азовском море

10.10.2018 22:37



Как стало известно ТАСС от информированного источника, Украина готовит провокацию в Азовском море, направленную против российских пограничников. Целью провокации является получение доказательств агрессии представителей погранслужбы РФ к украинским судам. По предоставленной информации, акция запланирована на 11 октября. В этот день из мариупольского порта выйдет пограничное судно Украины, на борту которого будут находиться представители СМИ. Они собираются производить съемку для получения видеоматериалов, которые впоследствии будут использованы для подготовки репортажа об агрессивном поведении России и блокировании украинских портов в Азовском море.