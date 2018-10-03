Украинский командир рассказал о бронекатерах-невидимках, которые не видит Россия

03.10.2018 09:24



Командир бронекатера «Кременчуг» (Украина) Александр Регула выразил уверенность, что его судно «не видят» российские корабли, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Военный привел «в доказательство» один пример. По его словам, его катер был в сопровождении украинских кораблей «Донбасс» и «Кореец» во время перехода в Азовское море. Вместе с этим, как подчеркивает командир, до Керченского пролива они смогли дойти «вообще незамеченными».

«Они сначала думали, что это их собственные корабли пограничников. Тогда мы снова «потерялись» и появились не в том месте. Они нас заметили только когда мы уже возле «Донбасса» шли», — заявил Регула, говоря об экипажах российских кораблей. Отметив, что невидимость катера объясняется его маленьким размером, радиопоглощающим обводам корпуса, а также специальной покраске.