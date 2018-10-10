Стало известно имя третьего подозреваемого в "деле Скрипаля"

10.10.2018 21:05



Как стало известно изданию "Фонтанка.ру", третьим подозреваемым по делу об отравлении Скрипалей является Сергей Федотов. Он прибыл в Лондон в тот же день, что и Петров с Бошировым, но только другим рейсом, а вот улетали россияне вместе. По полученной информации, спецслужбы Великобритании узнал о Федотове уже давно, однако, его данные предпочитали не сообщать. Вскоре, как ожидается, вся имеющаяся у спецслужб информация будет обнародована, также, как и в случае с Петоровым и Бошировым.