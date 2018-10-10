Боширов и Петров могли следить за Скрипалем в Чехии

10.10.2018 13:57



Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осенью 2014 года с тайным визитом посещали Чехию. Как передает РИА Новости, об этом сообщает пражский Радиожурнал, ссылаясь на своих собеседников из спецслужб. Целью их визита, как утверждает СМИ, была слежка за Сергеем Скрипалем, который в это же время должен был приехать в Чехию для встречи с сотрудниками местных спецслужб.