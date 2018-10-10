Мамаев и Кокорин задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве

10.10.2018 20:52



Представитель МВД РФ Ирина Волк выступила с официальным заявлением по поводу уголовного дела о хулиганстве, возбужденном в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, пишет ТАСС. По ее словам, после допроса подозреваемого Мамаева, он был задержан на 48 часов.

Также, стало известно о задержании и Александра Кокорина, который все-таки появился на допросе. Об этом изданию сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.