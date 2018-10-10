В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовное дело о хулиганстве‍

10.10.2018 16:50



Правоохранительные органы города Москвы возбудили уголовное делопроизводство по статье 213 УК РФ (Хулиганство), в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщают Ведомости. В случае, если спортсмены не явятся в полицию их объявят в федеральный розыск, сообщает источник в правоохранительных органах. Адвокат Дениса Пака, пострадавшего в ходе хулиганских действий футболистов, требует у следствия переквалифицировать дело против Кокорина и Мамаева на п. "б" части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство по мотивам расовой ненависти), что сулит подследственным гораздо более серьёзное наказание (штраф в размере 500 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет).