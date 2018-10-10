Московские школьники смогут выполнять домашние задания онлайн

10.10.2018 20:37



В настоящее время в московских школах тестируется новая функция "Московской электронной школы". Она представляет собой возможность для педагогов отправлять ссылки на учебные материалы, включая аудио и видео уроки и тесты, а также проверять домашние задания своих учеников, которые смогут выполнять их в данной системе, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление столичного градоначальника Сергея Собянина, оставившего эту информацию в своем Twitter.

По его словам, пока, система работает в тестовом режиме, но уже до конца этого года все московские школы будут оснащены оборудованием для пользования системой МЭШ. Собянин выразил надежду, что данная услуга поможет серьезно сократить время и учителей и учеников, которое они тратят на домашние задания.