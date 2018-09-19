73% россиян поддержали запрет на использование смартфонов в школах

19.09.2018 07:52



Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 73% россиян считают, что в школах нужно запретить пользоваться мобильными телефонами, пишет РБК. Так, 83% респондентов заявили, что смартфоны мешают школьникам, отвлекая их от учебы. 69% опрошенных считают, что запрет использования телефонов в школах повысит успеваемость учеников. Такое же количество россиян (69%) уверены, что данный запрет должен касаться всех школьников, от 1 до 11 классов.