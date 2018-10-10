Лукашенко исключил возможность вступления Белоруссии в состав России‍

10.10.2018 15:33



Александр Лукашенко опровергнул слухи о намерениях Белоруссии войти в состав России, сообщает RT. По словам президента Белоруссии, в России он видит надёжного и верного союзника, но прибегать к инкорпорации двух стран в реалиях 21 века, как минимум не уместно. Также он заявил, что Белоруссия самодостаточное, независимое государство, которому по силам самостоятельно справляться со своими проблемами и задачами. Но он так же целиком и полностью надеется на развитие долгосрочных партнёрских отношений между Москвой и Минском, включающих в себя принципы доверия и уважения.