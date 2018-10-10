Кокорину позвонили пранкеры от имени Мутко

10.10.2018 15:18



Отечественные пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) смогли поговорить по телефону с главой футбольного клуба "Зенит" Сергеем Фурсенко и с Кокориным, сообщает РБК. Во время звонков пранкеры обращались к своим собеседникам от лица Виталия Мутко, используя заблаговременно "нарезанные" фразы голоса премьер-министра. По итогу общения Фурсенко заключил, что сложившуюся ситуацию со спортсменами и их дальнейшую жизнь должны решать правоохранительные органы, и что Кокорин "хороший парень", на которого оказывает пагубное влияние общение с Мамаевым.