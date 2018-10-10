СК опубликовал видео с места убийства женщины-следователя

10.10.2018 14:38



Следственный Комитет предоставил видеозапись с места, где была застрелена женщина-следователь, сообщают РИА новости. На кадрах видеосъёмки запечатлены тело женщины, лежащее на земле и накрытое белой тканью, а также заснят отрывок рабочего процесса следственной группы. Погибшая являлась старшим следователем по особо важным делам, следователи связывают убийство со служебно-профессиональной деятельностью женщины.