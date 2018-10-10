СК опубликовал видео с места убийства женщины-следователя
10.10.2018 14:38
Следственный Комитет предоставил видеозапись с места, где была застрелена женщина-следователь, сообщают РИА новости. На кадрах видеосъёмки запечатлены тело женщины, лежащее на земле и накрытое белой тканью, а также заснят отрывок рабочего процесса следственной группы. Погибшая являлась старшим следователем по особо важным делам, следователи связывают убийство со служебно-профессиональной деятельностью женщины.
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Вероятнее всего следователь погибла не на ниве борьбы с преступностью. Но, в любом случае, как понять убийство женщины - не знаю.
транспортная полиция одна из самых мерзких структур мвд. скорее всего свои убили но найдут наркомана который признается в убийстве
Жаль,очень жаль женщину(( Лучшие умирают,дерьмо продолжает плавать..жаль((
преступники сильны и наглы Жаль женщину очень