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Blablacar начнет брать плату с пассажиров

10.10.2018 14:19
Blablacar начнет брать плату с пассажиров

Начиная с 10 октября сервис поиска попутчиков для автомобилистов «Blablacar» начнёт брать с самих попутчиков плату, а именно за возможность забронировать место в автомобиле, сообщает Коммерсантъ. Данное изменение касается поездок протяжённостью более 120 километров, бронирование мест на меньший километраж по-прежнему останется бесплатным. Попутчики также по-прежнему смогут оплатить часть затрат водителя на бензин, наличными.

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