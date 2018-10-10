Blablacar начнет брать плату с пассажиров

10.10.2018 14:19



Начиная с 10 октября сервис поиска попутчиков для автомобилистов «Blablacar» начнёт брать с самих попутчиков плату, а именно за возможность забронировать место в автомобиле, сообщает Коммерсантъ. Данное изменение касается поездок протяжённостью более 120 километров, бронирование мест на меньший километраж по-прежнему останется бесплатным. Попутчики также по-прежнему смогут оплатить часть затрат водителя на бензин, наличными.