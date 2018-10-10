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Власти Греции запретили туристам с лишним весом кататься на ослах

10.10.2018 12:34
Власти Греции запретили туристам с лишним весом кататься на ослах

Греческий Минсельхоз ввел новое правило, запрещающее туристам с лишним весом кататься на ослах острова Санторини, передает РИА Новости со ссылкой на Metro. Животное не должно поднимать более 100 кг, или одной пятой своего веса.

Как сообщают СМИ, решение об этом было принято после того, как от местных активистов стали поступать жалобы. По их словам, из-за того, что на ослах катаются туристы с лишним весом, животные страдают, а на их спинах остаются травмы и глубокие раны.

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