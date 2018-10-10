В Раде заявили, что Украина уже получила автокефалию

10.10.2018 11:35



Украина получила от Синода Вселенского патриархата томос о создании Украинской автокефальной церкви. Как передает РИА Новости, сообщение об этом в своих социальных сетях разместили заместитель министра Георгий Тука и народный депутат Игорь Мосийчук. «Поздравляю Украину с собственной церковью!», — сообщил Twitter Тука. Позднее этот пост был удален, однако некоторые СМИ успели сделать скриншот страницы. Мосейчук был более краток. В своем Фейсбуке он написал: «Томос — есть!».

Однако выяснилось, что все это неправда. По словам пресс-секретаря УПЦ архиепископа Евстратия Зоря, эти сообщения «неправдивы».