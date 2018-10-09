Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в притязании на вселенскую власть

09.10.2018 23:45



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обвинил патриарха Константинопля Варфоломея притязает на «вселенскую власть», пишет газета Известия. Патриарх Кирилл подчеркнул, что данные действия несвойственны православной церкви, и что РПЦ будет выступать за сохранение канонов православной веры и единства православной церкви, которую, в настоящее время, ревностно защищают все верующие прихожане.