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Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в притязании на вселенскую власть

09.10.2018 23:45
Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в притязании на вселенскую власть

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обвинил патриарха Константинопля Варфоломея притязает на «вселенскую власть», пишет газета Известия. Патриарх Кирилл подчеркнул, что данные действия несвойственны православной церкви, и что РПЦ будет выступать за сохранение канонов православной веры и единства православной церкви, которую, в настоящее время, ревностно защищают все верующие прихожане.

Константинопольский патриарх заявил, что предоставит Украине автокефалию
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