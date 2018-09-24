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Константинопольский патриарх заявил, что предоставит Украине автокефалию

24.09.2018 08:19
Константинопольский патриарх заявил, что предоставит Украине автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил, что в ближайшее время он планирует предоставить Украине автокефалию. Как передает РИА Новости, с такой новостью он выступил после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле во время своего обращения к генеральному консулу Украины в Стамбуле Александру Гаману. Кроме этого, видеозапись, на которой запечатлено это заявление, можно увидеть в Фейсбуке патриарха, который убежден, что у Киева есть такое право.

«Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет, потому что это ее право», — заявил Вселенский патриарх.

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